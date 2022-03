«Twentytwo des Biches» operada com sucesso

Vitima de um acidente no último obstáculo do Grande Prémio Saut Hermès no domingo, que resultou numa fractura da primeira falange da mão esquerda, Twentytwo des Biches (Mylord Carthago) foi operada num clínica em Grosbois. O cavaleiro suíço Bryan Balsiger bem conhecido das pistas de Vilamoura, revelou na rede social FB mais detalhes sobre a égua de 15 anos.

“Foi operada na segunda-feira pelo Doctor Fabrice Rossignol, um especialista neste campo. Hoje, as notícias são reconfortantes e um grande alívio. A operação correu bem, e Twentytwo já deu os primeiros passos no pátio da clínica na terça-feira de manhã. Os veterinários estão muito satisfeitos com o resultado. A recuperação obviamente levará algum tempo e o único objetivo é que a Twentytwo aproveite a pausa que merece.”