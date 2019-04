Trofeu Hippos Golegã: José Maria Godinho de Carvalho vence o Grande Prémio 4 Abril, 2019 6:40

Após a notícia de que a Golegã iria organizar uma série de Concursos nas diferentes disciplinas, com especial incidência nos Saltos de Obstáculos, teve lugar, no passado fim de semana, o primeiro CSN B a contar para o Ranking do Troféu Hippos Golegã 2019.

Nas instalações do Centro de Alto Rendimento, com um piso excepcional, foram vários os Atletas que estiveram presentes neste segundo concurso da época. Destaque para o Grande Prémio, disputado no Domingo a duas mãos e cujo percurso ficou a cargo do Chefe de Pista José Santos.

Dos vários conjuntos participantes, apuram-se para a segunda mão os Atletas com a primeira mão limpa (José Godinho de Carvalho com Romeo de la Loge e Filipe Ferreira Gonçalves com Cruzeiro de Vil) e ainda mais quatro conjuntos com 4 pontos (Pedro Manso e Enzokranich, Atónio Vozone e Fungaf da Gandarinha, Rafael Rocha com Tessa Boreal e com Ali B).

Na segunda mão, bastante disputada, o duelo estava entre Filipe Gonçalves e José Maria Godinho de Carvalho. O primeiro, no melhor tempo da segunda mão (48.645 seg.) acaba por fazer 4 pontos. Restava a entrada de José Maria Godinho que, a gerir o tempo, acabaria por fazer um percurso exemplar, levando ao rubro o publico quando, no ultimo obstáculo, um “toque” a raspar nas varas não foi suficiente para as tombar.

José Maria Godinho e Romeo de la Loge foram, assim, os únicos neste GP a conseguir as duas mãos limpas e dentro do tempo, numa vitória comemorada efusivamente por este cavaleiro com um forte aplauso do publico presente.

No Ranking do Troféu Hippos Golegã, lidera Pedro Manso com 211,80 pontos, seguido de Rafael Rocha (141.70), António Vozone (119,50), António Chaves Ramos (90,40) e Pedro Garcia (86.60) nas primeiras cinco posições.

Aspeto interessante, é que o Ranking estará em aberto até à Feira Nacional do Cavalo em Novembro e para o qual, dos 24 dias correspondentes aos oito concursos, apenas contarem os 18 melhores, o que se tornará motivo de grande disputa, entre os cavaleiros, aos prémios.

O próximo CSN B está marcado para os dias 3 a 5 de Maio e será um concurso joker, onde os pontos para este ranking contarão a dobrar.

PR

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos