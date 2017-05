Troféu Dressage Póneis: Resultados 2ª Jornada – Barcarena

Realizou-se no passado sábado, dia 13 de Maio na Academia Equestre João Cardiga, a 2ª Jornada Trofeu Dressage Póneis dedicada aos escalões dos 6 aos 15 anos de idade, que contou com 39 participantes, de quatro equipas; MP Beloura, Cardiga Dressage Póneis, CHCE Dressage Póneis, CH Quinta de Santo António e Cascais Riding Club.

Após duas jornadas, a formação MP Beloura composta por Francisca Castro Monteiro, Rita Carrasqueira e Barbara Lopes, lidera o ranking provisório por equipas com 61 pontos. Em segundo lugar encontra-se a equipa Cardiga Dressage Póneis (58 pts) e em terceiro lugar o CHCE Dressage Póneis (46 pts.). O CH Qta de Santo António ocupa o quarto lugar e em quinto lugar Cascais Riding Club.

O Troféu de Dressage em póneis, através de uma forma metódica e progressiva, pretende incentivar e valorizar a adequação do ensino do cavaleiro e do pónei.

A 3ª Jornada realiza-se no dia 3 de Junho, no Centro Hípico da Costa do Estoril. As inscrições deverão ser feitas no site da FEP-Federação.

