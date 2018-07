Troféu Dressage Póneis 2018: Resultados da 4ª Jornada 23 Julho, 2018 14:54

Organizado pela Academia Equestre João Cardiga, decorreu este domingo (22) a 4ª Jornada do Troféu Dressage Póneis 2018 e em paralelo o CDR que reuniu cerca de 34 participantes. Esta iniciativa teve como presidente do júri, Michelle Rosa Santos coadjuvada por Francisco Abecasis.

ESCALÃO INFANTIS

Neste escalão reservado a jovens de 6 aos 9 anos, Vitoria Reame (Sherberton Nanny Rubble) (69,063%), arrebatou o primeiro lugar do pódio. Alice Osório Nogueira ocupou a 2ª posição com Divino (65,156%) e Madalena Assis foi terceira classificada com Simpson (62,344%).

INICIADOS

Nos Iniciados (9-13 anos) venceu Lara Sofia Dias Arruda com Mollehusen William (67,813%). Mollehusen William ficou ainda em segundo com Bárbara Mateus Silva Lopes (67.604%) e em terceiro, montado por Gonçalo Castro Monteiro (67,500%).

JUVENIS

No escalão Juvenis (13-15 anos), com 6 participantes, a vencedora foi Francisca Cristóvão Castro com Zeus (67,661%). Carlota Montalvão Silva na segunda posição com Apache (67,016%) seguida de Afonso Silva com Trinco (66,049%)

