Troféu de Dressage em Póneis: 34 Conjuntos alinharam na 6ª jornada 23 Outubro, 2017 18:44

O Centro Hípico Quinta da Beloura recebeu no sábado, dia 21 de Outubro, a 6ª jornada do Troféu de Dressage em Póneis 2017.

Nesta jornada, participaram 34 conjuntos vindos de 4 centros hípicos; Costa do Estoril (5), Academia Equestre João Cardiga (13), MP Beloura (14) e Quinta de Santo António (2) que disputaram o 3° nível das provas nos escalões, Infantis, Iniciados e Juvenis.

Escalão de Infantis – Nível 3 (6-9 Anos) – 9 participantes

Vitória Alem Reame (Cardiga) com Sherterton B.R. foi a vencedora. Barbara Mateus Silva Lopes (Beloura) com Xeco foi 2ª classificada e Manuel de Freitas Maia (CHCE) com Sherterton B.R. ocupou o 3º lugar do podio.

Escalão de Iniciados – Nível 3 (9-13 Anos) – 16 participantes

No escalão mais participado, o de Iniciados, venceu Lisa-Caroline Bartz (CHCE) com Janouska que obteve a média de 67,98%. Maria Rita Carrasqueira (Beloura) foi segunda classificada com Burmen’s Jurjen (66,25%) e Gonçalo Castro Monteiro (Beloura) ocupou o terceiro lugar (65,77%).

Escalão de Juvenis – Nível 3 (13-15 Anos) – 9 participantes

Francisca Castro Monteiro (MP Beloura) foi a vencedora neste escalão com Der Kleine Choco-Bay, conseguindo a média de 69,38%. Adriana Espadinha Chaves (Beloura) foi segunda classificada com Maestoso Tiberia (63,05%), enquanto Afonso Coutinho da Silva (Cardiga) com Trinco foi terceiro classificado (61,95%).

Verificou-se uma forte adesão reforçando o facto de que a modalidade está em expansão nas camadas mais jovens. O júri foi composto por Alexandra Dias Fernandes e Michelle Rosa Santos.

A Final do Troféu está agendada para 25 e 26 de Novembro, na Academia Equestre João Cardiga em Leceia, Barcarena.

