Triunfo inédito no Grande Prémio do CEIA 8 Agosto, 2018 9:00

José Maria Godinho de Carvalho/ Romeo de la Loge e, Hugo Carvalho/ Tsar d’Audouville venceram ex aqueo o Grande Prémio do CSN-B, que decorreu no passado domingo, na pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

Com obstáculos colocados a 1.35m, o Grande Prémio disputado no domingo contou com a participação de 13 participantes. Contudo apenas 4 conjuntos disputaram o desempate.

Em 1º lugar, em ex aequo ficaram classificados, José Maria Godinho de Carvalho/ Romeo de la Loge e, Hugo Carvalho/ Tsar d’Audouville, com 39.73s.

Hugo Carvalho desta vez com Gaucho WH ocupou o terceiro lugar do pódio (40,20s) , seguindo-se Gonçalo Ribeiro Pinto com Virtuose des Biches (4/39,08s.) em 4º lugar e João Maria Marquilhas com Becordia em 5º.

No Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, Victoria Lynden Burd/ Fancy ES obteve o melhor tempo (62.00s.). Hugo Carvalho na sela de Fox VG ficou em segundo lugar (63.74s.) e Gonçalo Ribeiro Pinto/ Alcatraz em terceiro (66.15s.)

João Maria Marquilhas montando Becordia ficou em 4º lugar e José Maria Godinho de Carvalho com Romeo de la Loge em 5º.

Na prova de 1.20m de sábado o primeiro lugar foi para Hugo Carvalho com Gaucho WH a vencer a prova. Já no domingo foi o cavaleiro João Maria Marquilhas com Blue Love True a obter o melhor tempo.

Joana Santos Paz com Xeque II venceu a prova 1.10m de sábado. No domingo foi a vez do conjunto Hugo Carvalho com Ciro NZ a perfazer o percurso em menos tempo.

Na prova de 1.00m dos dois dias de concurso foi a jovem cavaleira, Margarida Silva com Heros que venceu nesta categoria.

Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Luis D’Orey.

Resultados completos AQUI