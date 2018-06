Triunfo de Duarte Seabra no Grande Prémio Cidade de Abrantes 10 Junho, 2018 18:46

Dias antes da abertura oficial das Festas de Abrantes (13/05), o tradicional Concurso de Saltos Nacional de categoria B organizado pelo Clube Hipico de Vilamoura/Alubox com o patrocínio da Câmara Municipal, regressou, ao Hipódromo dos Mourões, em Rossio ao Sul do Tejo, decorrendo desde sexta-feira até este domingo (10).

Apresentaram-se a concurso cerca de 150 conjuntos de todos os pontos do país, incluindo do concelho de Abrantes. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Luis d’Orey, com as provas a irem de 1,00m até 1,35m (Grande Prémio) distribuindo €15 mil em prémios pecuniários. Realizaram-se também provas de Iniciados e de Cavalos Novos de 4, 5 e 6 anos.

O evento terminou com o triunfo de Duarte Seabra, montando o KWPN Condor, de 11 anos, (propriedade de Vitor Pereira) no Grande Prémio Cidade de Abrantes. E fê-lo em dose dupla, pois arrecadou ainda o segundo prémio com Vendetta de Cossigny.

Com percursos limpos nas duas mãos e com o cronómetro a dar-lhe os melhores tempos relegou a concorrência para os lugares secundários. André Simão com Ratatouile conquistou o 3º lugar do pódio secundado por Nuno Martins com Querouef de Blondel e Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville.

No sábado, Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville, venceu o Pequeno Grande Prémio e ficou em segundo lugar com Estoril 273 com percursos limpos. Ana Elias da Costa Fernandes, fechou o pódio com Chadston, penalizando apenas 1 ponto por excesso tempo no desempate.

