Triunfo de Daniel Deusser em Verona (VÍDEO)

O alemão Daniel Deusser venceu a terceira etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ – Liga Europeia Ocidental, realizada em Verona na tarde deste domingo, montando o garanhão de 11 anos Otello de Guldenboom, propriedade da Stephex Stables. O seu desempate impecável em 36,13 segundos fez com que ele tirasse do topo do pódio o compatriota e atual campeão olímpico Christian Kukuk, que havia assumido uma liderança de curta duração. Esta vitória marcou um duplo triunfo espetacular para o conjunto, que também havia sido imbatível na prova principal de sexta-feira, a qualificativa para o Longines FEI Jumping World Cup™ de 1,55 m.

Deusser aproveitou ao máximo a sua penúltima posição na ordem de entrada do desempate, que contou com sete conjuntos. Depois de assistir à prova do seu compatriota Christian Kukuk e da égua de 11 anos Just Be Gentle, que haviam assumido a liderança com um percurso limpo em 37,31 segundos, Deusser sabia que precisaria arriscar em algum ponto para superá-lo.

O suíço Alain Jufer com Dante MM, comemorou o melhor resultado da sua carreira na Longines FEI Jumping World Cup™, ao terminar em segundo lugar sem faltas em 36,92s enquanto Christian com Just Be Gentle assegurou o terceiro lugar também sem faltas em 37,31s.

Atletas, treinadores e especialistas do desporto foram unânimes nos seus elogios ao traçado magistral desenhado pelo chefe de pista italiano Uliano Vezzani. “Técnico” e “delicado” foram os termos usados por todos os cavaleiros ao descrever as primeiras impressões sobre o percurso. O uso de materiais leves e sensíveis, aliado a linhas técnicas que exigiam total concentração e uma monte decidida e comprometida, proporcionou um equilíbrio perfeito: justo para os cavalos, mas um desafio para os cavaleiros.

