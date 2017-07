Três portugueses entre os 100 melhores do Mundo…para já 5 Julho, 2017 7:49

Três cavaleiros portugueses figuram entre os 100 melhores no prestigiado Ranking Mundial de Dressage FEI nº 198 de 30 de Junho de 2017.

Nesta lista Daniel Pinto (Santurion de Massa) surge como o melhor português, no 46º lugar; Maria Caetano Couceiro (Coroado AR) e Boaventura Freire (Sai Baba Plus) em 62º e 95º respectivamente, enquanto Ricardo Ramalho (Despinio) teve uma subida notória de 291º para 184º (107 posições).

Quanto aos lugares cimeiros do Ranking, as novidades são poucas, Isabell Werth (Weihegold OLD), mantém-se em primeiro, seguida das suas compatriotas, as alemãs Kristina Bröring-Sprehe (Desperados FRH) e Dorothee Schneider (Showtime FRH).

Destaque para Severo Jesus Jurado (Lorenzo) que ocupa a 8.ª posição (2.397pts), um resultado muito bom para Espanha que assim consegue colocar um atleta entre os 10 primeiros do Ranking Mundial de Dressage.

Confira a lista completa AQUI

Lista em formato pdf