Treino avançado para médicos veterinários especializados em equinos arranca em Setembro 5 Julho, 2021 17:33

A Al EQUINE 4 Vets, em parceria com a EQUARTER, recomeça a certificação em afeções locomotoras e medicina desportiva dos equinos (GPCertEqOrth&MedSp), no terceiro módulo que se realiza entre 16 e 19 de setembro na Coudelaria de Alter do Chão.

Este módulo irá aprofundar os conhecimentos sobre diagnóstico e tratamento de patologias do cotovelo, carpo, metacarpo e boleto, e contará mais uma vez com Jairo Jaramillo Cárdenas, médico veterinário especializado em aparelho locomotor dos equinos, que lidera a EQUARTER, o maior projeto de formação continuada da América Latina. Uma das novidades é que a formação passará a ter lugar na Coudelaria do Resort Equestre Alter Real –Vila Galé Collection, em colaboração com a Unidade Clínica da Coudelaria de Alter dirigida pela Universidade de Évora.

O curso integra dois dias de teoria aplicada e dois dias de práticas, tendo sido reagendado em função dos desafios colocados pela pandemia, para que possa realizar-se com a presença de todos em segurança. No curso é possível acompanhar a dissecção de peças anatómicas ao vivo, assistir à demonstração de exames radiológicos em tempo real e a prática “hands-on” de ecografia.

Os módulos anteriores contaram com cerca de 25 veterinários de equinos com um retorno muito positivo. Este é o terceiro módulo de uma série de sete, estando o módulo seguinte já programado para o mês de outubro, sobre as regiões cervical, ombro e dorso. A formação será fechada com chave de ouro com dois módulos dedicados à medicina desportiva com a prestigiada veterinária Emmanuelle van Erck, nos quais se falará de patologias respiratórias, cardíacas e musculares, alimentação e suplementação dos atletas equinos, e por fim um último módulo dedicado à quantificação do movimento por sensores na prática clínica com a tripla Marie Rhodin, Constanza Gomez Alvarez e Filipe Serra Bragança.

O curso Treino Avançado em Afeções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos” é uma formação prática contínua para profissionais com ênfase nas lesões do aparelho locomotor e medicina desportiva. Tem como núcleo quatro módulos dedicados ao diagnóstico e gestão de patologias locomotoras, dois módulos de medicina desportiva, que irão incidir no diagnóstico e gestão de afeções respiratórias, gástricas, musculares e cardíacas do equino de desporto. Finalmente, o último módulo será dedicado à aplicação de métodos de análise quantitativa da locomoção na prática equina.

SOBRE A FORMAÇÃO

“Treino Avançado em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos”

Data

16 a 19 de Setembro

Local

Formação Teórica – Hotel Vila Galé Évora

Formação Prática – Coudelaria de Alter

Certificação

International School of Veterinary Postgraduate Studies

https://www.isvps.org/p/en

Informações e inscrições –

geral@alequine.pt,

933 826 070

https://cursolocomotor.alequine.com/