Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (29 SET / 05 OUT)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
Campeonato de España de Salto Menores 2025
INTERNACIONAL:
Longines League of Nations™ Final 2025 – Barcelona
FEI Jumping South American Championship Youth – Asuncion
Morocco Royal Tour 2025 – El Jadida
Arena Nova CSI3* CDI3* CSIYH1* auf der APROPOS PFERD
Al Shaqab – The 3rd Longines Hathab Tour 2025/2026
Strzegom October Festival 2025
Boneo CSI-W World Cup Show Jumping
CSI** Riesenbeck International
Sacramento International Horse Show
2025 Capital Challenge Horse Show
WEC Ocala Fall Series – October Regional I
World Equestrian Center Ohio Fall Classic 2
Zurich Working Equitation Masters – WE Schweizermeisterschaft 2025 – WAWE Qualifier** 2025
LEILÕES:
The Saywell Collection 2025 Sponsored by Twemlows Stud Farm
Trakehner Online Fohlenauktion
Stal Brouwer Auctions – Tolbert 2025
Hohenzollern Reitturnier & DSP Hybrid Auktion “Hohenzollern Stars”
Flyinge Open Sales – Online Auction
Limburgse Veulenveiling Online Auction
Elite Dressage Pony Sales – The Young Star Auction
SWB Elite Foal Online Auction 2025
Westfälische Herst-Auktion OnLive
CORRIDAS:
Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.