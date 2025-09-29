Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (29 SET / 05 OUT)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

Campeonato de España de Salto Menores 2025

INTERNACIONAL:

Longines League of Nations™ Final 2025 – Barcelona

Autumn MET I week 1 – 2025

FEI Jumping South American Championship Youth – Asuncion

Morocco Royal Tour 2025 – El Jadida

Arena Nova CSI3* CDI3* CSIYH1* auf der APROPOS PFERD

Al Shaqab – The 3rd Longines Hathab Tour 2025/2026

Strzegom October Festival 2025

Boneo CSI-W World Cup Show Jumping

CSI** Riesenbeck International

CSI2* Gorla Minore

CSI2* Barbaste

CSI2* Jump Bost

Sacramento International Horse Show

2025 Capital Challenge Horse Show

SWB Equestrian Weeks

WEC Ocala Fall Series – October Regional I

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 2

Zurich Working Equitation Masters – WE Schweizermeisterschaft 2025 – WAWE Qualifier** 2025

LEILÕES:

Dutch Sport Horse Sales 2025

Holsteiner Fohlenmonat

The Saywell Collection 2025 Sponsored by Twemlows Stud Farm

Trakehner Online Fohlenauktion

Stal Brouwer Auctions – Tolbert 2025

Hohenzollern Reitturnier & DSP Hybrid Auktion “Hohenzollern Stars”

Flyinge Open Sales – Online Auction

Limburgse Veulenveiling Online Auction

Elite Dressage Pony Sales – The Young Star Auction

SWB Elite Foal Online Auction 2025

Westfälische Herst-Auktion OnLive

CORRIDAS:

Renntag Mülheim

Renntag Düsseldorf / Hannover

