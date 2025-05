Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (28 ABR / 04 MAIO)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

Trofeo Infanta Elena 2025

INTERNACIONAL:

CDI3* Las Cadenas – LIGA NACIONAL DE DOMA CLÁSICA CABALLOS JÓVENES Y GRAN PREMIO 2025

FEI Dressage Nations Cup™ 2025 – CDIO5* – Compiègne

CSI2* Quintas Equestrian Center – Arouca 2025

Longines EEF Series – Maimarkt Turnier Mannheim

Linz-Ebelsberg – FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2025

CSI2* Otomi 2025 (semana 1)

Pferde & Emotionen – Dressurturnier Reiterhof Pickl

Woodside Spring Classic 2

HITS Del Mar National Horse Show

CSI2* Nancy

CSI4* Sagrantino Show Jumping 2025 – week 1

CSI2* Drammen Spring Tour

CSI 3* Sentower – STP Riders Series

CSI Ermelo

Reiterhof Stückler – CDI 3* – International Dressage Show

Addington Equestrian Dressage International – CDI3*

Aalborg Dressage Event 2025

LEILÕES:

Auktion für Haflinger und Edelbluthaflinger – Haflingergestüt Meura

Fohlenschau Klosterhof Medingen

Marbacher Gestütsauktion 2025

CORRIDAS:

Renntag München / Hannover

Renntag Mannheim

Renntag Köln

