Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (27 OUT / 02 NOV)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
I Dressage Show Las Cadenas 2025
INTERNACIONAL:
LONGINES EQUITA LYON – FEI World Cup™ Jumping-Dressage-Driving 2025-2026
V Andalucía October Tour 2025 – Week 3
CSI5*& CSI2* La Silla (week 1) 2025
AUTUMN CSI CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen
The Eventing Championships at Galway Downs
Šamorín DANUBE CHAMPIONS tour 2025 – INDOOR CSI3*-W
Al Shaqab – The 6th Longines Hathab Tour 2025/2026
CSI** Riesenbeck International
Kelsall Hill – Winter Classic I
LEILÕES:
334 Inaugural Auction Presentation
Flanders Embryo Auction – Samorin
CORRIDAS:
