Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (27 OUT / 02 NOV)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

I Dressage Show Las Cadenas 2025

CSNP1 Soto del Espinar 2025

INTERNACIONAL:

LONGINES EQUITA LYON – FEI World Cup™ Jumping-Dressage-Driving 2025-2026

V Andalucía October Tour 2025 – Week 3

Autumn MET II week 1 – 2025

Moura Tours Valencia – Week 4

CSI5*& CSI2* La Silla (week 1) 2025

AUTUMN CSI CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen

The Eventing Championships at Galway Downs

Šamorín DANUBE CHAMPIONS tour 2025 – INDOOR CSI3*-W

AGRAVIS Cup Oldenburg

Al Shaqab – The 6th Longines Hathab Tour 2025/2026

Sentower Halloween Euroregio

CSI** Riesenbeck International

Kelsall Hill – Winter Classic I

Jumping Pro-Am Deauville

Tournée des As – Le Mans

GMB Competitie Luttenberg

Breeders´ Cup

Munich Young Talents

LEILÕES:

334 Inaugural Auction Presentation

Flanders Embryo Auction – Samorin

CORRIDAS:

Renntag Halle

