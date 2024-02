Transmissões em directo no ClipMyHorse.tv esta semana (26 fev / 03 mar)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.tv, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:



Andalucía Sunshine Tour 2024 – Week 4

CDI4*/3*/Youth Lier

CSI3* Royan

CSI3* 2024 Ocala Winter Spectacular Show Series IX

CSI3* Desert Circuit VIII

WEF Week VIII

Addington Equestrian – Winter Classic

Šamorín Winter Masters Series 3 – 2024

Adequan Global Dressage Festival VIII

LEILÕES:

World Sport Horse Sales

Online-Hengstschau Hengststation Tebbel

SBS International Selection show

Zangersheide Hengstenkeuring – Expertise d’Étalons Deauville

