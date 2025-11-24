InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (24 NOV a 30 NOV)

24 Novembro, 2025 9:00

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

FEI Driving World Cup™ 2025-2026 – Stockholm

Autumn MET III week 1 – 2025

Juegos Bolivarianos 2025

Al Shaqab – FEI GROUP VII FINALS 2025 – CSIY-A / CSIJ-A / CSICh-A

Aachen Jumping Youngstars

CSI2* Ornago – Malaspina

CSI 2* Winter tour Sentower W2

CDI3*/CDI1*/CDIYH/CDIU25/Y/J/Ch/P CDI Indoor Peelbergen

Tallin Farms 2025

GNP Campeonato Nacional de Salto México 2025

Arena UK – Winter Classic

CSI Krajkowo

CSI** Riesenbeck International

Grand National de CSO – Le Mans

CSIO1* Steyn City Grand Prix

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – 2.5 yo Dressage Stallions

55. Holsteiner Körung und Eliteauktion – 1. Präsentation der Auktionspferde

63. Trakehner Hengstmarkt

