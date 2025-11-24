Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (24 NOV a 30 NOV)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
INTERNACIONAL:
FEI Driving World Cup™ 2025-2026 – Stockholm
Al Shaqab – FEI GROUP VII FINALS 2025 – CSIY-A / CSIJ-A / CSICh-A
CSI 2* Winter tour Sentower W2
CDI3*/CDI1*/CDIYH/CDIU25/Y/J/Ch/P CDI Indoor Peelbergen
GNP Campeonato Nacional de Salto México 2025
CSI** Riesenbeck International
Grand National de CSO – Le Mans
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – 2.5 yo Dressage Stallions
55. Holsteiner Körung und Eliteauktion – 1. Präsentation der Auktionspferde
Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.