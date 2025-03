Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (24/30 MAR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN4* Real Club Pineda – Marzo 2025

INTERNACIONAL:

Spring MET 2025 Tour III Week 3

Longines Global Champions Tour Presentado por GNP Mexico Jumping 2025

CSI3* Gassin – St-Tropez

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #16

CSI5* WEF Week 12

Event at TerraNova CCI4*

SACRAMENTO SPRING CLASSIC 1

CSI Youth Sentower

CSI2* Le Mans

Outdoor CSI** Riesenbeck International

CSI**/*/YH Spring tour Azelhof W3

CDI4* Alter do Chao 2025

Adequan Global Dressage Festival 12

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

KNHS Indoorkampioenschappen 2025

Horse Sport Ireland Stallion Selections

Hengstpräsentation Hengststation Völz 2025

Holsteiner Hengsttage mit Frühjahrsauktion

Stallion show Stud 111

CORRIDAS:

Renntag Mannheim

Renntag Köln

