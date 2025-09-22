Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (22 / 28 SET)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
Campeonato de España de Doma Menores 2025
CSN5* Ruta de Otoño – Real Club Pineda 2025 (Segunda Semana)
INTERNACIONAL:
FEI WBFSH Jumping Championships for Young Horses
FEI Eventing Nations Cup™ 2025 of France – Lignières
Morocco Royal Tour 2025 – Rabat
CSI5* Major League Show Jumping Greenwich
Ballindenisk International Horse Trials 2025
World Equestrian Center Ohio Fall Classic 1
St. Louis National Charity Horse Show: Saddlebred Week
Grand National de CSO – Barbaste
Campeonatos de Portugal Matosinhos 2025
Longines Global Champions Tour CSI5* CSI1* CSIU25-A – Vienna
Covalliero Dressage Days Hagen a.T.W.
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers
Klosterhof Medingen: 36. Herbstauktion – Elite im Herbst
The Saywell Collection 2025 Sponsored by Twemlows Stud Farm
DSP One-Day-Fohlenauktion in Rohr
CORRIDAS:
