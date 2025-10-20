Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (20 / 26 OUT)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
CSN3* Heras Autumn Showjumping 2025
INTERNACIONAL:
FEI Dressage World Cup™ 2025/2026 – Herning
Washington International Horse Show Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Upper Marlboro
V Andalucía October Tour 2025 – Week 2
XII Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025
World Equestrian Center Ohio Fall Classic 5
Al Shaqab – The 5th Longines Hathab Tour 2025/2026 with FEI WORLD CHALLENGE – Day 1 & 2
Stutteri Ask Indoor springstævne
Bicton International Horse Trials
Deutscher Voltigierpokal der M-Gruppen und Doppel
LEILÕES:
334 Inaugural Auction Presentation
Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – St Etienne de Tulmont
Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Lamotte-Beuvron
CORRIDAS:
