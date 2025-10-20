InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (20 / 26 OUT)

20 Outubro, 2025 10:00

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN3* Heras Autumn Showjumping 2025

INTERNACIONAL:

FEI Dressage World Cup™ 2025/2026 – Herning

Washington International Horse Show Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Upper Marlboro

V Andalucía October Tour 2025 – Week 2

XII Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

Moura Tours Valencia – Week 3

CSN5* Clásico GTC 2025

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 5

Al Shaqab – The 5th Longines Hathab Tour 2025/2026 with FEI WORLD CHALLENGE – Day 1 & 2

CSI 2* Sentower

Stutteri Ask Indoor springstævne

Bicton International Horse Trials

Deutscher Voltigierpokal der M-Gruppen und Doppel

LEILÕES:

Bolesworth Elite Auction

334 Inaugural Auction Presentation

Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – St Etienne de Tulmont

Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Lamotte-Beuvron

CORRIDAS:

Renntag München

 

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.

 

 

