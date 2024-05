Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (20 / 26 Maio)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSI2* Lisboa 2024

INTERNACIONAL:

CSI5* Major League Show Jumping Vancouver – Thunderbird Show Park

Bicton International Horse Trials CCI-S 4* / CCI-L 3* / CCI-L 2*

CDI3* WEC – Ocala May Dressage

Dressage Show Olomouc – CDI-W / CDI3* 2024

CVI Lier

LEILÕES:

FOHLENSOMMER – Fohlenschau PZV Hoya

MaJa Sport Horse Auction May 2024

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Halle

Renntag Düsseldorf