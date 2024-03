Transmissões em directo no ClipMyHorse.tv esta semana (18 mar / 24 mar)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.tv, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Liga das Nações Longines™ 2024 – Ocala

Spring MET 2024 Tour 3 – Semana 3

Andalucía Sunshine Tour 2024 – Semana 7

CDI2* São Paulo 2024

WEF – Semana XI

World Equestrian Center Winter Classic #15

CSI** Riesenbeck International

CSI2*1*YH Springtour Azelhof W2

CDI Partynice 2024

LEILÕES:

Holsteiner Frühjahrsauktion & Hengsttage in Elmshorn

Hengstschau Hengststation Schult

Hengstschau der Holsteiner Privathengsthalter

Frühjahrs-Offerten – Celler Online-Auktion

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Düsseldorf

Deseja inscrever-se no ClipMyHorse.tv AQUI?