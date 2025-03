Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (17/23 MAR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

CSI5* Saut Hermès

Andalucía Sunshine Tour 2025 – Week 7

CDI3* Sunshine Tour 2025 · Copa ANCCE 2025

Longines League of Nations™ 2025 – Ocala

Spring MET 2025 Tour III Week 2

GBK Academy – clinic with Albert Voorn

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #15

HITS Ocala Championship X

CSI4* WEF Week 11

Jumping Pro-Am Barbaste

Del Mar Dressage Affaire – CDI 3*

CSI**/*/YH Spring tour Azelhof W2

CSI3* – La Caccia Garda Tour

LEILÕES:

SWB Bruksprov | SWB Stallion Performance Test

KNHS Indoorkampioenschappen 2025

Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych Racot

Hengstschau Deckstation Schockemöhle & Helgstrand – Münster-Handorf

Hengstenshow Reesink Horses

Hengstvorfürung Zuchthof Klatte

Bachl Weekend 2025

CORRIDAS:

Renntag Düsseldorf

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.