Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (17/23 FEV)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:



CSN3* Ruta Granada Hípica 2025 (semana 1)

CDN 2** C.H. Los Albardones-Copa ANCCE 2025

INTERNACIONAL:

Adalucía Sunshine Tour 2025 – Week 3

Spring MET 2025 Tour II Week 2

Gothenburg Horse Show – FEI World Cup™ Jumping-Dressage 2024-2025 | WEL – Gothenburg

CHI Al Shaqab

CSI 2* Otomi 2025 (semana 1)

WEF Week 7

CSI4*/CSI2* Ocala Winter Spectacular VIII

CSI2* Royan

Scottsdale Arabian Horse Show

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #11

DESERT CIRCUIT 7

HITS Ocala Masters – VI

TerraNova Winter Series II – CSI2*

CSI2*/1*/YH* Peelbergen

Adequan Global Dressage Festival 7

KNHS Indoorkampioenschappen 2025

Schockemoehle Online Auction – Show Jumpers

LEILÕES:

NRPS Hengstenkeuring

Schloss Wickrath Stallions – Hengstschau 2025

Salon des étalons – Saint Lô

Weser-Ems Hengsttag 2025

Hengstschau Deckstation Kandziora meets 360° Sportpferde

CORRIDAS:

Renntag Dortmund

