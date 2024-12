Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (16 / 22 DEZ)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

FEI World Cup™ – Jumping-Dressage-Driving 2024-2025 I WEL – London

Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

HITS Ocala Holiday Festival

World Equestrian Center Ohio Christmas in the Midwest

Winter Tour etapa II – Romania

Bury Farm – Winter Classic

KK EVAGO WINTER SHOW – Croatia

Kerstconcours SRJV Groenendaal – Selectie Jumping Amsterdam

LEILÕES :



Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

MaJa Sport Horse Auction December Edition

CORRIDAS:

Renntag Dortmund

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.