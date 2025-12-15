InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (15 Dez a 21 Dez)

15 Dezembro, 2025 9:15

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

The London International Horse Show

Internationales Festhallenturnier Frankfurt

FEI Jumping World Cup™ Arab League – Riyadh CSI5*

WEC Ohio Christmas in the Midwest

Hartpury – Winter Classic

CSN-B Quintas Equestrian Center 2025

Late Entry Riesenbeck International

HITS Ocala Holiday Festival

Aloga Nationals

AES Stallion Approval

LEILÕES:

Van Uytert Young Star Sales 2025

MaJa Sport Horse Auction “Christmas Edition”

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

Suus Kuyten Auctions – Christmas Edition 2025

CORRIDAS:

Renntag Dortmund



 

 

