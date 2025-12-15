Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (15 Dez a 21 Dez)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
INTERNACIONAL:
The London International Horse Show
Internationales Festhallenturnier Frankfurt
FEI Jumping World Cup™ Arab League – Riyadh CSI5*
WEC Ohio Christmas in the Midwest
CSN-B Quintas Equestrian Center 2025
Late Entry Riesenbeck International
LEILÕES:
Van Uytert Young Star Sales 2025
MaJa Sport Horse Auction “Christmas Edition”
Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers
Suus Kuyten Auctions – Christmas Edition 2025
CORRIDAS:
Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.