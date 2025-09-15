Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (15 / 21 SET)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
Final PSCJ ANCCE San Martín del Tesorillo
CSN4* Ruta de Otoño – Real Club Pineda 2025 (Primera Semana)
INTERNACIONAL:
Longines League of Nations 2025 – St.Tropez-Gassin
FEI Eventing European Championship – Blenheim Palace
FEI Driving World Championship for Ponies – Haras du Pin
Morocco Royal Tour 2025 – Tetouan
The 20th Arena UK Major Showjumping Championships
September International Horse Trials and Country Fair CCI4*
World Equestrian Center – Ocala September Dressage – Great American Insurance Group/USDF Region 3 Dr
CSI Deurne – CSI**. CSI*, CSIYH*
Split Rock Kentucky National CSI2*
Pferde & Emotionen – Spring- und Dressurturnier Reiterhof Pickl
CSI 3* Sentower – STP Riders Series
Championnat des foals Selle Français 2025
LEILÕES:
MaJa Sport Horse Auction – Late summer Edition
Stal Brouwer Auctions – Delft 2025
CORRIDAS:
Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.