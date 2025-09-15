InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (15 / 21 SET)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

Final PSCJ ANCCE San Martín del Tesorillo

CSN3* Heras Showjumping 2025

CSN4* Ruta de Otoño – Real Club Pineda 2025 (Primera Semana)

 INTERNACIONAL:

Longines League of Nations 2025 – St.Tropez-Gassin

CSIO Youth Finals Lier

FEI Eventing European Championship – Blenheim Palace

FEI Driving World Championship for Ponies – Haras du Pin

Viva México Tour CSI3* 2025

CSN B Lisboa

Morocco Royal Tour 2025 – Tetouan

The 20th Arena UK Major Showjumping Championships

The Big E

September International Horse Trials and Country Fair CCI4*

World Equestrian Center – Ocala September Dressage – Great American Insurance Group/USDF Region 3 Dr

CSI Deurne – CSI**. CSI*, CSIYH*

Split Rock Kentucky National CSI2*

Middleburg Classic Horse Show

Pferde & Emotionen – Spring- und Dressurturnier Reiterhof Pickl

CSI 3* Sentower – STP Riders Series

CSI3* – La Caccia Garda Tour

Championnat des foals Selle Français 2025

Brisbane CDI

Aintree – Working Hunter Show

LEILÕES:

Holsteiner Fohlenmonat

  1. DSP Online Auktion PZV Rheinland-Pfalz-Saar

MaJa Sport Horse Auction – Late summer Edition

Equestrian Auctions

Stal Brouwer Auctions – Delft 2025

CORRIDAS:

Renntag München

Renntag Hannover / Dortmund

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.

 

 

