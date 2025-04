Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (14/22 ABR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN5* Moura Tours – LIGA NACIONAL DE SALTOS RFHE 2025

CDN2* y Copa ANCCE BAZREAL 2025

INTERNACIONAL:

Spring MET 2025 Tour IV Week 2

FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2025 – Compiègne

Longines EEF Series Lier – CSIO3*

Orange Blossom Classic AQHA, FQHA & NSBA Futurity

Del Mar National Horse Show Dressage Week CDI3*

CSIV-B – La Caccia Garda Tour

Paso Park Spring Classic

Linz-Ebelsberg – CSI2* – 2025 Spring Tour Week 2

CCI3* auf Gut Weiherhof

Kelsall Hill International (CCI-S 3*, CCI-S 2*)

CDI 3*/1*/Youth Sint-Truiden

CSI 2* Sentower

CSI3* Nancy

2025 Toyota Easter Festival

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

Programm Hannoveraner Springpferdezucht (PHS) Freispringwettbewerb

HP horses åbent hus 2025

CORRIDAS:

Renntag Berlin-Hoppegarten

