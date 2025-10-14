Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (13 / 19 OUT)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
CDN*** Club de Campo Villa de Madrid 2025
INTERNACIONAL:
FEI Dressage World Cup™ 2025/2026 – Herning
Longines FEI Jumping World Cup™ 2025/2026 | WEL – Oslo
FEI WBFSH Eventing World Breeding Championship for Young Horses – Le Lion d’Angers
CSI5* Major League Show Jumping Tryon
XII Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025
Al Shaqab – The 4th Longines Hathab Tour 2025/2026
Maryland 5 Star CCI5* CCI3* & YEH
CSN5* Campeonatos Nacionales de Caballos Jóvenes y CSN3* Bogotá 2025
World Equestrian Center Ohio Fall Classic 4
BACK2INDOOR CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen
V Andalucía October Tour 2025 – Week 1
WEC October Dressage presented by Hampton Green Farms
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers
2025 Fall Classic Breeders’ Sale
Grand Prix Sales – Embryos & Mares Jumping
CORRIDAS:
