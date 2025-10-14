Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (13 / 19 OUT)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

NACIONAL:

CDN*** Club de Campo Villa de Madrid 2025

INTERNACIONAL:

FEI Dressage World Cup™ 2025/2026 – Herning

Longines FEI Jumping World Cup™ 2025/2026 | WEL – Oslo

FEI WBFSH Eventing World Breeding Championship for Young Horses – Le Lion d’Angers

CSI5* Major League Show Jumping Tryon

XII Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

Al Shaqab – The 4th Longines Hathab Tour 2025/2026

Autumn MET I week 3 – 2025

Maryland 5 Star CCI5* CCI3* & YEH

CSN5* Campeonatos Nacionales de Caballos Jóvenes y CSN3* Bogotá 2025

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 4

BACK2INDOOR CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen

CSI3* Gassin – St Tropez

V Andalucía October Tour 2025 – Week 1

WEC October Dressage presented by Hampton Green Farms

CSI Chevenez

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

2025 Fall Classic Breeders’ Sale

Grand Prix Sales – Embryos & Mares Jumping

CORRIDAS:

Renntag Dresden

Renntag Baden-Baden

