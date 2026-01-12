Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (12 a 18 JAN 2026)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
INTERNACIONAL:
Partner Pferd Leipzig – FEI World Cup™ Jumping-Driving 2025-2026 I WEL
Andalucía Pre-Sunshine Tour 2026- week 1
2026 Ocala Winter Spectacular Show Series III
13th FBMA International Showjumping Cup – CSI2*
World Equestrian Center Winter Classic #6
HITS Ocala January Classic – I
International Arena Polo Test Match 2026
Super Tournée des As – Saint-Lô
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers
CORRIDAS:
