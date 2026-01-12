InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (12 a 18 JAN 2026)

12 Janeiro, 2026 14:15

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Partner Pferd Leipzig – FEI World Cup™ Jumping-Driving 2025-2026 I WEL

Andalucía Pre-Sunshine Tour 2026- week 1

Spring MET 2026 Tour I Week 1

2026 Ocala Winter Spectacular Show Series III

13th FBMA International Showjumping Cup – CSI2*

World Equestrian Center Winter Classic #6

DESERT CIRCUIT 2

WEF Week 2

HITS Ocala January Classic – I

CSI 2* Azelhof

International Arena Polo Test Match 2026

Super Tournée des As – Saint-Lô

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

Westfälische Winterauktion

Belgian Mare Auction

CORRIDAS:

Renntag Dortmund

 



 

 

