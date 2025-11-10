Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (10 NOV a 16 NOV)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN5* Madrid Top Ten – LIGA NACIONAL DE SALTOS RFHE 2025

INTERNACIONAL:

Stuttgart German Masters – FEI World Cup™ Jumping-Dressage-Driving 2025 – 2026

Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Toronto

Autumn MET II week 3 – 2025

CSI2* Rancho Salazar (week 2) 2025

Moura Tour Valencia – Week 6

Split Rock Los Angeles National CSI3*

WEC Ocala November Series Week II

CDI3* WEC – Ocala November Dressage

World Equestrian Center Ohio Midwest Indoors II

CSI Youth Sentower

CSI 2* Autumn Tour Azelhof W2

Championnats d’Europe – Master du Cheval Ibérique 2025

Desert Dressage 1 – US Equestrian Open Dressage Final

CSI2* Gorla Minore

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Show Jumpers

KWPN Hengstencompetitie

Sweetwater Stud Autumn Sale 2025

Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Saint-Lô

Oldenburger Hengst-Tage

Swiss Breed Classic

CORRIDAS:

Renntag Krefeld

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.