Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (10 NOV a 16 NOV)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
CSN5* Madrid Top Ten – LIGA NACIONAL DE SALTOS RFHE 2025
INTERNACIONAL:
Stuttgart German Masters – FEI World Cup™ Jumping-Dressage-Driving 2025 – 2026
Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Toronto
CSI2* Rancho Salazar (week 2) 2025
Split Rock Los Angeles National CSI3*
WEC Ocala November Series Week II
CDI3* WEC – Ocala November Dressage
World Equestrian Center Ohio Midwest Indoors II
Championnats d’Europe – Master du Cheval Ibérique 2025
Desert Dressage 1 – US Equestrian Open Dressage Final
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – Show Jumpers
Sweetwater Stud Autumn Sale 2025
Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Saint-Lô
CORRIDAS:
