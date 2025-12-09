Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (08 Dez a 14 Dez)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
INTERNACIONAL:
CHI de Genève – Grand Slam of Showjumping & FEI Driving World Cup™ 2025 -2026 I Geneva
FEI Jumping World Cup™ Arab League – Riyadh CSI4*
CDI WEC – Ocala December Dressage
CSI5* Major League Show Jumping Desert Holiday II
CSN5* GTC Gran Final Navidad 2025
CSI** Riesenbeck International
2025 Ocala December Show Series II
Al Shaqab – The 9th Longines Hathab Tour 2025/2026 with FEI WORLD CHALLENGE – Final Day
CHRISTMAS TOUR WEEK 2 CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen
Bury Farm – British Showjumping Senior 4 Day Show
2025 Victorian Dressage Festival
LEILÕES:
55. Holsteiner Körung und Eliteauktion
Le rendez-vous des prodiges Selle Français 2025
HX Auctions Winter Edition 2025
BPHA Christmas Collection 2025 Sponsored by Twemlows Stud Farm
CORRIDAS:
