InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (08 / 14 SET)

8 Setembro, 2025 15:00

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

ANCADES – Campeonato de España de Yeguadas y Caballos Nacionales 2025

INTERNACIONAL:

Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Traverse City

LONGINES Global Champions Tour Riesenbeck

CSI4* 2025 Old Salem Farm Fall Horse Show Week 1

CSI2* Esposende (week 1) 2025

SEPTEMBER TOUR WEEK 2 CSI2*/1*/YH* Peelbergen

CSI 2* Sentower

CSI2* Compiègne

CSI Ascona

Devon Fall Classic

MARYLAND HORSE AND PONY SHOW

Autumn in the Rockies II

Harvest Celebration

Brownland Farm Fall II

Chiemsee Pferdefestival – Woche II

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Show Jumpers 

Sportpaardenveiling Dronten

Trakehner Bundesstutenschau mit Hybrid Auktion und Kamingespräch 

CORRIDAS:

Renntag Köln

Renntag Düsseldorf / Leipzig

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.

 

 

8 Setembro, 2025 15:00
X