Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (08 / 14 SET)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
NACIONAL:
ANCADES – Campeonato de España de Yeguadas y Caballos Nacionales 2025
INTERNACIONAL:
Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 I NAL – Traverse City
LONGINES Global Champions Tour Riesenbeck
CSI4* 2025 Old Salem Farm Fall Horse Show Week 1
SEPTEMBER TOUR WEEK 2 CSI2*/1*/YH* Peelbergen
Chiemsee Pferdefestival – Woche II
LEILÕES:
Schockemoehle Online Auction – Show Jumpers
Trakehner Bundesstutenschau mit Hybrid Auktion und Kamingespräch
CORRIDAS:
Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.