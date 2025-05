Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (05 / 11 MAIO)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

Presentación Oficial Longines Global Champion Tour 114 CSI Madrid 2025

INTERNACIONAL:

CSI2* FEI Jumping Nations Cup Youth™ 2025 – Drammen

CSI3* Otomí 2025 (semana 2)

LONGINES VERSILIA HORSE SHOW presented by GIORGIO ARMANI

CSI4* Jumping International de Bourg-en-Bresse

iWEST-Dressur-Cup 2025

MARS Badminton Horse Trials 2025

Old Salem Farm Spring Horse Show Week 1 – CSI3*

CSI3* Kentucky Spring Horse Show

Aiken Charity Horse Show II

CSI MAY CSI2*/1*/YH* Peelbergen

CSI3* Le Touquet Classic

CSI4* Sagrantino Show Jumping 2025 – week 2

CVI 3* Lier

Verleihung EQUESTRIAN CREATOR AWARDS 2025

LEILÕES:

Trakehner Breeder’s Market 2025

Aloga Auction 2025

Young Horse Test | SWB Malmöhus

Mexico Open Sales

CORRIDAS:

Renntag Halle

Renntag Berlin-Hoppegarten / Krefeld

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.