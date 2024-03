Transmissões em directo no ClipMyHorse.tv esta semana (04 mar / 10 mar)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.tv, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:



The Dutch Masters – Taça do Mundo de Dressage FEI™ 2023-2024 I WEL – s’Hertogenbosch

CDI3* Andalucía – LIGA NACIONAL DE DRESSAGE – REAAE 2024 (Semana 2)

Andalucía Sunshine Tour 2024 – Semana 5

Spring MET 2024 Tour 3 – Semana 1

CSI 4*& CSI2* Coapexpan 2024

Danish Warmblood Stallion Show, CDI5*, CDI4*, CSI3* e CSI2*

CSI3* Desert Circuit IX

WEF – Semana IX

2024 Ocala Winter Spectacular Show Série X

World Equestrian Center – Winter Classic Spring Forward USEF Premier

Adequan Global Dressage Festival IX

LEILÕES:

Leilão de Sábado powered by Stall Schütte

Hengstschau des Niedersächsischen Landgestütes Celle

CORRIDAS DE CAVALOS

Renntag Dortmund

