Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (03/09 MAR)

NACIONAL:

CSN2* Marzo – Real Club de Polo de Barcelona 2025

INTERNACIONAL:

Andalucía Sunshine Tour 2025 – Week 5

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #12

Circuito Metropolitano de Adiestramiento México – Centro Ecuestre de Alto Rendimiento (CEAR) 2025

CSI3* Ocala Winter Spectacular X

World Equestrian Center Ohio Winter Classic Spring Forward

HITS Ocala Winter Finals – VIII

DESERT CIRCUIT 9

Dansk varmblods hingstekåring 2025 / Danish Warmblood Stallion Show, CDI5*, CDI3*, CSI3* and CSI1* 2

WEF Week 9

CSI2* Canteleu

Adequan Global Dressage Festival 9

WEC Ocala – 2025 Hampton Green Farms March Dressage CDI4*

BWP Hengstenkeuring 3de fase

Schloss Wickrath Dressage

LEILÕES:

Zangersheide Stallion Approval – France

Equiannoo Belgian Stallion Competition Finals

Marbacher Hengstvorstellung

Hengstschau der Station Rüscher-Konermann

Hengstschau Gestüt Birkhof

CORRIDAS:

Renntag Dortmund

