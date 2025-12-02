Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (01 Dez a 07 Dez)
Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.
Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!
INTERNACIONAL:
Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 | WEL – A Coruña
CSI5* Major League Show Jumping Desert Holiday I
Amadeus Horse Indoors CDI5* CSI4*
CSI2* & CSI3* – Viñedos del Polo – México 2025
Campeonato Nacional de Dressage México 2025
CSN5* Campeonatos Nacionales 1.00m, 1.20m y clásico nacional 2025
2025 Ocala December Show Series I – CSI3*
FEI Asian Championships Pattaya 2025
Al Shaqab – The 8th Longines Hathab Tour 2025/2026
CHRISTMAS TOUR WEEK 1 CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen
Aviar Christmas Show Dressur 2025
Addington Equestrian – British Showjumping Senior 3 Day Show
