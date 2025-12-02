InternacionalNotícias

Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (01 Dez a 07 Dez)

2 Dezembro, 2025 18:57

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Longines FEI Jumping World Cup™ 2025-2026 | WEL – A Coruña

CSI5* Major League Show Jumping Desert Holiday I

Autumn MET III week 2 – 2025

Juegos Bolivarianos 2025

Amadeus Horse Indoors CDI5* CSI4*

CSI2* & CSI3* – Viñedos del Polo – México 2025

Campeonato Nacional de Dressage México 2025

CSN5* Campeonatos Nacionales 1.00m, 1.20m y clásico nacional 2025

WEC Ohio Winter Classic #2

2025 Ocala December Show Series I – CSI3*

FEI Asian Championships Pattaya 2025

CSI 2* X-mas tour Azelhof W1

Al Shaqab – The 8th Longines Hathab Tour 2025/2026

Aachen Dressage Youngstars

CSI2* Ornago – Malaspina

CHRISTMAS TOUR WEEK 1 CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen

Aviar Christmas Show Dressur 2025

Addington Equestrian – British Showjumping Senior 3 Day Show



 

 

