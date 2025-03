Tradição e excelência: Coudelaria de Alter leiloa 26 cavalos PSL (VÍDEO)

No dia 24 de abril, às 15h00, a Coudelaria de Alter realiza mais uma edição do seu prestigiado Leilão Anual, um dos mais antigos de Portugal. Este evento histórico colocará à disposição 26 cavalos – 13 éguas e 13 machos – cuidadosamente selecionados, mantendo viva uma tradição centenária.

É na Coudelaria de Alter que, todos os anos, na véspera do Dia da Liberdade, se realiza um leilão centenário que é destinado, não apenas aos que querem adquirir um cavalo Puro-Sangue Lusitano, mas também a todos os que gostam de participar de momentos carregados de tradição e história. A edição deste ano ocorrerá em formato híbrido, permitindo que interessados de qualquer parte do mundo participem presencialmente ou online.

Os cavalos disponíveis destacam-se pela sua genética apurada e linhagem nobre, tornando-se em opções ideais para a prática desportiva, equitação de lazer e projetos de reprodução. Para auxiliar os compradores na escolha, fotografias e vídeos dos animais estão disponíveis no site oficial da Coudelaria de Alter (www.alterreal.pt), nas redes sociais e no canal do YouTube “Alter Real Stud Farm“.

Os participantes devem efetuar o registo prévio até as 12h00 do dia 24 de abril de 2024, através do e-mail geral@alterreal.pt. O regulamento completo pode ser consultado no site da Coudelaria.

Não perca a oportunidade de fazer parte deste evento histórico e garantir um Puro-Sangue Lusitano!

Os detalhes do regulamento podem ainda ser consultados no website www.alterreal.pt.