Torres Novas recebe exposição “Equus” de José Vassalo Pereira 17 Outubro, 2018 16:04

«Equus» é o nome da exposição de pintura de José Vassalo Pereira que vai estar em exibição no Convento do Carmo, em Torres Novas, a partir de domingo, 21 de Outubro, com inauguração marcada para as 16h00. A mostra reúne trabalhos da série “cavalos e cavaleiros” em técnicas diversas, pastéis, tinta-da-china, acrílico e colagens.

A exposição vai estar aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 e aos sábados das 14h00 às 17h30. A entrada é gratuita.

José Vassalo Pereira é doutor em Matemática pela Universidade de Paris e professor catedrático de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 1981, José Vassalo passou a dedicar grande parte da sua vida também à pintura no seu “atelier” da Quinta de Santo António, em Rio de Mouro (Sintra), onde residiu até à data da sua morte, em 2016.

Intimamente ligado a Torres Novas, e especialmente a Lapas, devido à referência tutelar do seu tio-avô materno Manuel Vieira, fundador da empresa Manuel Vieira & C.ª (“fábrica do álcool”), José Vassalo procurou deixar o seu legado artístico aos torrejanos. Deste modo, em 2016 foi doada ao Município de Torres Novas parte do seu acervo pictórico e, nesse ano, o museu municipal realizou uma exposição dedicada à série “músicos”, na antiga Praça do Peixe.