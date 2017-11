Torneio de Outono 2017: Miguel Viana regressa para vencer o Grande Prémio 27 Novembro, 2017 16:56

Decorreu entre os dias 24 e 26 de Novembro, na pista indoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão o 6º Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista José Corte Real dos Santos.

Miguel Viana, actualmente a residir em Armação de Pêra, venceu neste domingo, o Grande Prémio do CEIA montando Jorden van de Kruishoeve (44,55s). Hugo Carvalho com Vichy du Puits foi 2º classificado penalizando quatro pontos no desempate em (37,62s), contudo os 4 pontos levaram-no ao 2º lugar. Hugo Carvalho desta vez com Extraordiner também se classificou em 5º lugar (71,86s). O terceiro lugar foi para Luis Fernandes com Quidarco Z (71,13s) e em 4º lugar ficou Bernardo Ladeira com Un Krug Efele (71,50s).

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo, estiveram em prova 12 conjuntos, dos quais apenas dois disputaram o desempate.

Hugo Carvalho foi ainda o vencedor do Pequeno Grande Prémio com Tsar d’Audouville, disputado no sábado, sem faltas em 29,97s. Em 2º lugar ficou António Vozone com Zurika d’Eiro (32.07s), seguindo-se Guilherme Canas da Silva com Terentia d’Asnieres (35.09s).

Na prova de 1,40m do primeiro dia, o conjunto Hugo Carvalho com Extraordiner registou o melhor tempo (57,92s). No sábado a vitória sorriu a Ricardo Gil Santos com Ecxotic (22,99s).

Na prova de 1,30m de sexta e domingo foi a dupla Gustavo Costa Fernandes/ Cognac Z que obteve o melhor tempo.

Na prova de 1,20m de sexta e domingo, foi Nuno Pereira Martins com Ateu a vencer as duas provas. No sábado foi a vez de Andreia Brandão com Crown Lady ficar em primeiro lugar.

O conjunto Hugo Carvalho com Ceaser venceram a prova de 1,10m do primeiro dia de concurso. Nos dias seguintes foi a dupla Nuno Pereira Martins/Ateu a vencer nesta categoria.

Fernando Henriques Peixoto/ Ratus du Diable venceram a prova de 1,00m de sexta-feira. No sábado a vitória foi para Nicole Silva com New Stop Z e no domingo foi Leonor Caixinha com Quezac d’Ysieux a vencer a prova.

As provas equestres estão de volta ao CEIA já no próximo fim-de-semana dias 1,2 e 3 de Dezembro, onde será disputada a Final da Taça de Portugal de Dressage. Dia 2 de Dezembro o CEIA recebe uma Jornada Regional de Dressage da zona Centro bem como um Concurso de Dressage Especial nos dias 1 e 2 de Dezembro.

Resultados completos AQUI