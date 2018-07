Tóquio2020: Organização preparada para combater calor extremo

O chefe de avaliação do Comité Olímpico Internacional aos Jogos de Tóquio2020, John Coates, afirmou estarem a ser estudadas medidas para combater o calor extremo previsto para o período do evento.

“Estamos conscientes de que nos temos de preparar para calor extremo. Não é o primeiro país a receber os Jogos com esse calor, é uma consequência natural de Julho e a Agosto”, indicou Coates em conferência de imprensa, numa visita de dois dias a Tóquio a semana passada.

Os Jogos de 2020 realizam-se entre 24 de Julho e 09 de Agosto, período em que o centro de Tóquio chega a atingir os 35 graus centígrados, sendo comum um aumento nas urgências hospitalares, devido aos efeitos do calor.

John Coares explicou hoje que cada local de competição será preparado para combater o calor.

“O efeito do calor é algo que já tinha pensado para as competições de remo”, indicou o responsável, explicando que após as provas é preciso assegurar espaços aclimatizados, com ar condicionado.

O governo japonês está também a planear medidas com a aplicação de pavimentos que emitam menos calor e a plantação de árvores mais altas junto às bermas.

Na sua visita de dois dias, o responsável esteve em vários locais de competição, entre os quais o Estádio Nacional, no centro de Tóquio, os pavilhões de badminton, as pistas das provas equestres, de remo e de canoagem.

A organização divulgou que o percurso da tocha olímpica começará em Fukushima, área atingida em 2011 por um tremor de terra, seguido de tsunami e desastre nuclear.

A rota foi aprovada pelo Comité organizador, e a tocha sairá em 26 de Março de 2020 de Fukushima, seguirá para Okinawa, antes de regressar a norte, tendo chegada prevista a Tóquio em 10 de Julho de 2020.

Fonte: Lusa