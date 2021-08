Tóquio2020: Ordem de Entrada e Percurso da Final de Saltos 4 Agosto, 2021 7:20

Os cavaleiros de saltos de obstáculos não gostam de surpresas, nem os cavalos. São precisos anos de treino para impedir que os cavalos se assustem e aprendam a confiar. Claro que nenhum cavalo na eliminatória olímpica desta terça-feira tinha visto nada como o vertical nº 10 (guerreiro sumo) que foi responsável por inúmeras faltas.

Foram vários os cavaleiros que se queixaram da presença do guerreiro de sumo junto ao obstáculo nº 10, que no seu entender terá feito alguns dos cavalos assustarem-se e, em consequência, comprometerem as suas performances.

O chefe de pista espanhol, Santiago Varela Ullastres para a final desta quarta-feira, traçou um percurso forte composto por 18 saltos com 2 duplos e 1 triplo incluindo a vala de água e o fosso.

A final começa às 11h00 (hora PT) no estádio Banji Koen e o primeiro conjunto em pista será o neozelandês Daniel Meech com a égua Holstein Cinca 3. O britânico Ben Maher com Explosion W, um dos favoritos à medalha de ouro será o último da ordem de entrada.

Quanto a Luciana Diniz (POR) com Vertigo du Desert está prevista saltar na 23ª posição (aplica-se a ordem inversa da tabela da qualificação).

Recordamos que apenas participam nesta final individual os 30 melhores conjuntos da primeira eliminatória.

