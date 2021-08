Tóquio2020: Luciana Diniz única representante portuguesa nos Saltos de Obstáculos 1 Agosto, 2021 7:05

Portugal tem tradição olímpica no desporto equestre. Depois do atletismo e da vela, é a terceira modalidade que mais contribuiu para o medalheiro lusitano – três medalhas de bronze, todas por equipas, em Paris 1924 (a primeira medalha portuguesa nos Jogos), Berlim 1936 (a segunda) e Londres 1948. E mais nenhuma nas décadas que se seguiram. Setenta e três anos depois, Luciana Diniz com Vertigo du Desert vai tentar mudar a história em Tóquio.

A cavaleira luso-brasileira é a única representante portuguesa nos saltos de obstáculos e assume a luta por uma medalha.

Luciana, compete em Tóquio no dia 3 (11h de Portugal continental) e, caso se apure para a final individual, lutará por uma medalha no dia seguinte, novamente às 11h.

Os 30 conjuntos melhor classificados da primeira qualificativa individual alinham na Final Individual (Tabela A ao cronómetro com uma barrage no caso de igualdade de pontos). Todos os atletas começam a Final Individual do zero.

Vinte equipas compostas por 3 atletas alinham na primeira prova qualificativa no dia 6 de Agosto. Todas as equipas partem do zero para a Final por Equipas que se realiza no dia 7 de Agosto.

As 10 melhores equipas, incluindo as que ficaram classificadas em 10º lugar ex-aequo, ficam apuradas para a Final por Equipas.

Decorreu no Baji Koen Equestrian Park, neste sábado, a primeira inspecção veterinária dos cavalos de saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos. Com a excepção de «Canavaro 9» do cavaleiro argentino Matias Albarracin e de «Caesar» do chinês You Zhang (serão reinspeccionados esta manhã de domingo), todos os restantes cavalos passaram na inspecção.

LIVESTREAMING

