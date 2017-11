Top Ten Genebra: Mc Lain Ward desiste da final 8 Novembro, 2017 11:39

Já é conhecida a lista de cavaleiros que vão disputar no dia 9 de Dezembro, a final do Top Ten em Genebra (Suíça). Esta lista baseada no ranking mundial de Novembro, seleccionou os 10 melhores cavaleiros do mundo para a final.

O americano McLain Ward, nº 2 do ranking mundial, já confirmou a sua ausência na final, uma vez que não estará na Europa nessa data, contrariamente ao seu compatriota Kent Farrington que domina o ranking. Quem beneficiou com esta desistência foi o suíço Steve Guerdat, 11º do ranking e terceiro classificado no Top Ten no ano transacto e que montando Jalisca Solier venceu esta final em 2010.

Vão disputar o Top Ten na pista do Palexpo, Kent Farrington, Kevin Staut, Lorenzo de Luca, Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Peder Fredricson, Eric Lamaze, Scott Brash, Grégory Wathelet e Steve Guerdat.