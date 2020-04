Tome as rédeas da sua proteção com as Al Equine Masks 29 Abril, 2020 16:26

Da paixão pelos cavalos até à proteção individual!

A Al Equine Masks nasce em Évora pela mão de uma veterinária de cavalos, Mónica Mira, com um objetivo muito simples. Responder às necessidades de proteção individual face ao Covid-19 num contexto generalizado de escassez de máscaras e tendo em conta as muitas evidencias médicas de que é melhor ter uma mascara do que não ter nenhuma.



Para o concretizar, a marca decidiu envolver a economia local, através do atelier Maria Paula Vidal e apostar na reciclabilidade, fatores relevantes em tempo de crise. Desta vontade de contribuir para a contenção da propagação do vírus, nascem todos o dias peças bonitas e funcionais, muitas com cavalos, galgos e outros animais, para fazer parte do dia-a-dia de adultos e crianças.

As Al Equine Masks são máscaras duplas em algodão, algumas criadas a partir de reaproveitamento de tecidos, onde é possível inserir um simples filtro (de café por exemplo), para uma proteção extra. A paixão por animais da mentora, em especial por cavalos é bem visível na escolha dos seus padrões como nos cenários das produções fotográficas.

Para quem lida com situações de maior risco e procura máscaras de proteção mais convencionais, a Al Equine disponibiliza ainda as máscaras N95, conhecidas como “bico de pato”, e recomendadas pela DGS.

Tome as rédeas da sua proteção e proteja-se com a originalidade das Al Equine Masks durante o tempo que for preciso.

PVP:

– Al Equine Masks – 10€ ou 8€ (a partir de 3 unidades) – inclui portes de envio

– Máscaras cirúrgicas N95 – 6€ + portes de envio

A Al Equine vai oferecer 1 máscara N95 a uma instituição em necessidade por cada 4 que venda

ENCOMENDAS: Telm. 933 826 070

Facebook: www.facebook.com/pg/AlEquineMasks