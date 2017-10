Toiro salta trincheira em Vila Franca de Xira (VÍDEO) 22 Outubro, 2017 11:24

Toiro estava a ser lidado quando saltou as tábuas, apanhando o homem desprevenido.

O último toiro da corrida de homenagem a José Palha em Vila Franca de Xira na tarde deste sábado (21) colheu um homem na trincheira, que ficou com ferimentos na cabeça. O toiro estava a ser lidado quando saltou as tábuas, apanhando o homem desprevenido. A situação provocou um grande alvoroço numa corrida com praça quase cheia.

O momento foi captado pela câmara da repórter da Revista Gira que assistia ao evento. O homem acabou por ser transportado para o hospital Vila Franca de Xira. Há dez anos que um toiro não saltava para dentro da teia. Depois do momento que originou um enorme alvoroço na Palha Blanco, a corrida prosseguiu. O espectáculo homenageou o ganadeiro José Palha, falecido em Julho deste ano. A corrida contou com a presença de Francisco Palha, João Moura, Diego Ventura, Duarte Pinto, António Teles, Filipe Gonçalves e com a actuação ainda dos forcados de Santarém e Vila Franca de Xira. Este espectáculo fechou a temporada tauromáquica na praça Vilafranquense.