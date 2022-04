Theresa Mendes – Artista Plástica tem como inspiração o amor pelo cavalo

Nascida em 1955 na África do Sul, Theresa viajou depois para o Canadá e seguidamente para a Inglaterra onde se deu conta de sentir uma grande paixão por animais, especialmente por cavalos.

A partir daí começou a desenhá-los continuamente. Quando voltou para a África do Sul já com doze anos, teve a possibilidade de ter cavalo próprio e de iniciar carreira em equitação e pintura. Em 1968 foi estudar Graphic Design na Universidade de Stellenbosch.Tendo começado por pintar retratos de cavalos e cães para amigos, começou a ter encomendas, tendo realizado mais de 400 obras antes de abandonar a África do Sul para se estabelecer em Portugal em 1993.

Dotada de uma grande sensibilidade, Theresa transmite através das suas obras a paixão que nutre pelo cavalo. Durante esse período casou com o cavaleiro português, Johnny Mendes e teve dois filhos. O casal administrava então uma quinta no Transvaal do Sul onde produziram cavalos de CSO – entravam em competições e desbastavam poldros de corridas, o que levou a várias encomendas de retratos de cavalos de corrida sul africanos.

A sua mudança para Portugal e o início de uma vida nova levaram a uma interrupção na pintura o que teve como resultado a realização de poucos trabalhos para Portugal e Inglaterra.

Presentemente Theresa Mendes tem o seu atelier em Porto Alto e pode ser contactada através do telefone 917 864 493.