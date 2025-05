“The Equine Legacy” Chega à Quinta do Pisão

Até 30 de maio, a Casa da Cal acolhe a estreia nacional de The Equine Legacy Project, uma exposição fotográfica que celebra a beleza e a importância dos cavalos em vias de extinção.

Se tem fascínio pelo mundo equino — ou simplesmente gosta de natureza, fotografia e boas histórias — esta é uma paragem obrigatória. A mostra, promovida pela CadenzaLux em colaboração com The Equine Legacy Project, traz a Portugal imagens impressionantes de sete raças de cavalos ameaçadas, captadas pelo fotógrafo Minh Dan Vu.

Entre as protagonistas está o cavalo Sorraia, uma das raças mais raras do planeta, que habita em liberdade na própria Quinta do Pisão. É precisamente neste espaço natural, entre trilhos e paisagens regeneradas, que estes cavalos ajudam a preservar o ecossistema e a prevenir incêndios — tudo de forma natural.

A exposição integra uma iniciativa internacional que une arte, conservação e storytelling. Para além das fotografias, pode ainda explorar uma série documental e adquirir um livro de edição limitada, ideal para levar um pouco do legado para casa — mas atenção, os exemplares estão a esgotar rapidamente.

A entrada é gratuita e está aberta a todos. Até ao final de maio, descubra este tributo visual ao mundo dos cavalos, onde história, natureza e conservação se cruzam num cenário único.