Tertúlia “Festa Brava” entrega troféus no dia 25 de Novembro de 2017, pelas 20h30, em Aveiras de Cima

A Tertúlia “Festa Brava” vai entregar, no próximo dia 25 de Novembro, as distinções aos triunfadores da temporada 2017. A iniciativa, que junta mais de uma centena de pessoas, irá decorrer durante o jantar de homenagem aos premiados, no Restaurante “Oficina dos Sabores”, em Aveiras de Cima, pelas 20h30.

Serão premiados os vencedores nas seguintes categorias: Cavaleiro de Alternativa; Cavaleiro Praticante; Cavaleiro Amador; Matador de Toiros; Novilheiro; Bandarilheiro/Peão de Brega; Grupo de Forcados; Melhor Pega; Diretor de Corrida; Carreira; Ganadaria; Melhor Touro; Comunicação Social; Prestígio e Mérito; Preservação e Divulgação da Festa, Aficion. Serão ainda atribuídas Menção Honrosas para “Falar de Toiros” e “Aficion”.