Terceiro Triunfo para Ben Maher no Grande Prémio da Global (VÍDEO) 29 Setembro, 2019 7:20

O britânico Ben Maher chega em grande forma ao final da temporada ao vencer neste sábado o seu terceiro Grande Prémio do Global Champions Tour desta vez em Nova Iorque. Ben que venceu em Londres, Roma e Nova Iorque, destrona Pieter Devos na liderança do ranking deste circuito.

Foi uma vitória trabalhosa já que todos os olhos estavam postos em Maher com Explosion W e no favorito, o belga Pieter Devos com Claire Z. Com sete conjuntos apurados para o desempate, Ben conseguiu o melhor tempo 34,08s vencendo a prova rainha do CSI5*. Marcus Ehning que foi segundo classificado com Cornado NRW (Cornet Oboloensky) com 34,65s ficou apurado para a finalíssima em Praga, enquanto o suíço Martin Fuchs com The Sinner competou o pódio (34,95s).

O italiano Albert Zorzi (Ulane de Coqueries) com um desempate sem faltas foi quarto classificado (35,11s) e o holandês Marc Houtzager ocupou o quinto lugar montando Sterrehof’s Dante (35,31s).

O CSI5* de Nova Iorque é o último dos 18 concursos que formaram este circuito que termina com a Super Final em Praga.

Resultados – Grande Prémio AQUI

