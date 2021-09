«Teona» alcança vitória inesperada em Longchamp (VÍDEO) 14 Setembro, 2021 13:02

A favorita do Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Grupo 1) após as suas três recentes vitórias em Oaks, The Curragh e York, esta poldra campeã irlandesa não conseguiu bater «Teona» (Sea the Stars) de 3 anos na final do Qatar Prix Vermeille (2400m) no Hipódromo de ParisLongchamp.

Olivier Peslier com «Teona» (IRE) conseguiu uma vitória inesperada relegando Snowfall (JPN) montada por Frankie Dettori para o segundo lugar. Hollie Doyle foi terceira classificada com La Joconde (IRE).

Resultados AQUI