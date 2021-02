Temporada Taurina arranca hoje às 21h30 no Facebook 1 Fevereiro, 2021 17:53

A Prótoiro, através da sua marca Touradas, vai retransmitir hoje, a partir das 21h30, o Festival Taurino do Dia da Tauromaquia 2020, que pode ser visto em qualquer lugar do mundo.

Para assinalar a data de arranque da temporada, que infelizmente não pode ser em Mourão, vai ser feita hoje a partir das 21h30, a retransmissão do Festival Taurino do Dia da Tauromaquia de 2020, que se realizou a 29 de fevereiro, no Campo Pequeno, no Facebook da marca Touradas em https://www.facebook.com/TouradasPT/posts/4079420995425589.

O Festival resultou numa grande tarde de toiros com grandes actuações. O cartel do espetáculo é composto pelos cavaleiros António Telles e Ana Batista (que comemorou os 20 anos de alternativa), Francisco Palha e Luís Rouxinol Jr. e os matadores de toiros Nuno Casquinha e João Silva “Juanito”. As pegas estarão a cargo dos forcados Amadores de Santarém e de Lisboa e a cavalo serão lidados 4 toiros de Ribeiro Telles e a pé 2 novilhos de Calejo Pires.

A transmissão é conduzida pelo jornalista José Cáceres, com os comentários do treinador de Futebol e antigo forcado de Montemor Pedro Caixinha e do saudoso matador de toiros Mário Coelho, naquele que foi o seu último evento público antes de ser vitimado pelo Covid-19.